Frankreich erlaubt Aktive Sterbehilfe
Die kontrovers diskutierte Neuregelung war für Präsident Macron eines der großen Projekte. Die katholische Kirche protestiert vehement.
Frühere KFD-Bundesvorsitzende will Leihmutterschaft im Ausland bestrafen
Die CDU-Bundestagsabgeordnete Anne König aus Borken stellt sich damit gegen ihren Parteifreund Jens Spahn. Sein Sohn kam in den USA zur Welt.
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Alt-katholische Kirche: Bischof Ring kündigt Rücktritt an
Der gebürtige Oberfranke führt die Kirche seit mehr als 15 Jahren. Wer er ist und wie es jetzt weitergeht.
100 Jahre: Was Schönstätter Marienschwestern aus Borken hoffen lässt
Im Bistum Münster ist die Gemeinschaft seit 70 Jahren tätig. Trotz einiger Herausforderungen sind die Schwestern Antonja und Tatjana zuversichtlich.
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Spirituelle Kultur-Tipps quer durch Deutschland
SOMMERLICHE AUSFLÜGE
Papst Leo XIV. mahnt wieder Treue zur erneuerten Liturgie an
Für das Kirchenoberhaupt ist klar: Insbesondere Priester sollten sich an die liturgischen Reformen zweier Päpste nach dem Konzil halten.
Missbrauch: Australischer Ex-Bischof schuldig gesprochen
Christopher Saunders leitete das Bistum Broome mehr als 20 Jahre. Was ihm zur Last gelegt wird.
Ökumene: Münster feiert Gottesdienst zum Abschluss des CSD
Sonntag kommen verschiedene Konfessionen zusammen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Dream on. An Träumen festhalten“.
Carillon in Kleve: Propst Meckings gar nicht heimliche Leidenschaft
Wenn am Wochenende 600 Jahre Stiftskirche gefeiert wird, gestaltet der Propst persönlich ein Konzert mit 23 Glocken im Nordturm. Wie kam es dazu?
Überlasst den Frauen die Kanzeln der Bischofskirchen!
Rom hatte der Laienpredigt in Eucharistiefeiern zuletzt eine Absage erteilt. Deshalb seien mutige Schritte notwendig, sagt Ulrike Göken-Huismann.
Papst: Ordensleute sind dazu berufen, „Experten für Synodalität“ zu werden
Leo XIV. selbst ist Augustiner. Welche Rolle er den Gemeinschaften in einer Videobotschaft an die „Leadership Conference of Women Religious“ zuwies.
Berliner Weihbischof: Mauer konnte heutiges Erzbistum nicht zerstören
Am 13. August 1961 begann das SED-Regime mit der Errichtung der Anlage. Matthias Heinrich war damals sieben Jahre alt und erinnert sich gut.
Missbrauch: Reichstes Bistum Deutschlands stellt wieder Millionen zurück
Bereits 2020 hatte das Erzbistum Paderborn einen Betrag für Anerkennungsleistungen vorgesehen. Wie viel Geld in den kommenden Jahren bereit steht.
Benediktiner beten für Regen – bringt das wirklich was, Bruder Lukas?
Hilft Beten gegen Hitze? Insta-Mönch Lukas Grote von der Abtei Münsterschwarzach sagt, warum es dort heute dafür einen Bittgottesdienst gibt.
BAP-Sänger Wolfgang Niedecken: Bin „restkatholisch“
Die Kölschrock-Band feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Was der Musiker manchmal vor dem Einschlafen mit Gott bespricht.
Ein Impuls von Christian Olding
UN-ABHÄNGIGKEIT
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EIN NEUER BISCHOF FÜR DAS BISTUM MÜNSTER
Einführung von Heiner Wilmer als 76. Nachfolger des heiligen Liudger.